企排男女排冠軍戰 台電男排中國人纖奪首勝

（中央社台北2日電）企業排球聯賽14年挑戰賽男、女排冠軍系列戰今天首戰都上演5局大戰。中國人纖先以3比2爆冷擊敗台電女排；台電男排則上演逆轉秀，以3比2擊退MIZUNO，分別在冠軍戰拔得頭籌。

企排挑戰賽冠軍戰今天在台北體育館登場，採3戰2勝制，這也是台電女排與中纖第6度在挑戰賽爭冠。

尋求衛冕的台電女排雖然先拿首局，但陸續發生輪轉、接發球失誤，中纖把握機會在第2局扳回一城，雙方最終大戰5局，中纖以17比25、25比16、18比25、27比25、15比12，率先搶下冠軍戰第1勝。

中纖隊長吳韋華今天展現強烈的求勝意志，攻防都有不錯的表現，賽後也難掩激動情緒地說：「今天終於讓我贏了！」

吳韋華第3局一度因為攔網失利而顯得急躁，所幸在教練張恩崇的提醒下，第4、5局再有精彩演出，最終拿下勝利，她說：「老師提醒我們跟對手一顆顆慢慢打，然後敢出手，也終於有好結果。」

男排冠軍戰由尋求5連霸的台電出戰MIZUNO，MIZUNO先以25比23、25比20連拿2局，但台電發揮韌性，第3、4局分別以25比13、25比23拿下，硬是扳平戰局，台電決勝局再以15比13勝出，收下冠軍賽首勝。（編輯：黃世雅）1080302