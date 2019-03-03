三民林誼鈞單場4安手感佳 打給天上媽媽看

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）5到8名排名賽，高雄三民高中打者林誼鈞單場4安好表現，林誼鈞天性樂觀，但談起去年媽媽因車禍過世還是難掩情緒，「媽媽以前每場比賽都會到，現在賽前會禱告讓媽媽知道」。

三民高中昨天8強賽不敵台北市大理高中、無緣晉級，今天5到8名排名賽先與台南市南英商工交手，林誼鈞單場4安，打擊表現最亮眼；總教練張榮勳透露，去年端午節時，因為車禍林誼鈞的媽媽過世，但是他很奮發向上，也是很樂觀的小孩。

林誼鈞表示，因為車禍腳掌掌骨斷裂，休息了一陣子，還沒談到媽媽的事，他維持一慣的笑容說，「我的腳速度本來就不快，受傷後又受影響，加上休息3個月沒有運動，胖了快8公斤」。

那場車禍除了造成身上的傷勢，也帶走媽媽的性命，林誼鈞談起媽媽情緒有些波動，以前比賽媽媽幾乎每場都會到現場加油，雖然媽媽離開了，但相信她還是有在看著自己，也會想要打給天上的媽媽看，「要比賽前我都會禱告，跟媽媽說我要去哪邊、跟誰比賽」。

林誼鈞在今天木棒聯賽5到8名排名賽與台南市南英商工交手，單場5打席通通上壘，總計敲出4支安打，另外選到一次保送，打擊表現最亮眼，他自評高中三年磨練，現在面對大場面已經不容易緊張。（編輯：方沛清）1080303