林昱珉好投壓大理 穀保連3屆闖木棒聯賽冠軍戰

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強，新北穀保家商林昱珉6.2局飆11K，率隊以7比2擊敗台北市大理高中、連3屆晉級冠軍戰，5日將與平鎮高中交手、力拚隊史第6冠。

穀保家商高一投手林昱珉，今天先發表現不錯，前5局僅讓對手敲出2支安打、無失分，6局開始有狀況，接連被敲2支安打、隊友守備失誤，失掉1分，7局再接連被敲安打，2人出局後退場；林昱珉總計用103球投6.2局，被敲7支安打、投出11次三振，失掉2分責失分。

穀保2局靠著失誤、保送、高飛犧牲打，先馳得點，4局抓準對方投手群出狀況，靠著單局4支安打、2次觸身球保送，一口氣攻下5分、拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

儘管順利拿下比賽勝利、晉級冠軍戰，但總教練周宗志直言：「這場比賽前半段100分、後面0分」， 他解釋球隊目前最大的問題，就是比數拉開後，專注力會比較鬆懈，需要持續提醒選手。

對於先發投手林昱珉表現，周宗志提到，林昱珉的控球落差還是有點大，比分拉開後，容易放鬆，是他未來比賽還需要再磨練和修正的地方。

林昱珉是穀保積極培養的投手，此次跟著學長一路打進木棒聯賽冠軍戰，他表示明顯感覺到木棒聯賽的張力跟之前黑豹旗青棒賽不同，這是高三學長最後一次聯賽，「他們很想贏，我也想要盡一份力」。

穀保家商連3屆闖入木棒聯賽冠軍戰，105學年度冠軍戰不敵平鎮高中、拿下亞軍，上屆木棒聯賽冠軍戰擊敗普門中學、收下隊史第5冠，今年力拚完成2連霸，再將木棒聯賽最多冠紀錄延續至第6冠。

周宗志表示，打進4強後就有設定對手，只是遇到早晚而已，冠軍戰把該做的做好，減少不必要的失誤。（編輯：李錫璋）1080303