暴龍延長賽後輸活塞 林書豪手感冷先發只得1分

（中央社底特律3日綜合外電報導）美國職籃NBA活塞靠延長賽關鍵的6罰5中，以112比107擊敗暴龍，轉到暴龍後首度先發的台裔球員林書豪，此役手感冰冷，只靠罰球拿到1分。

多倫多暴龍、底特律活塞今天打到延長賽，勞瑞（Kyle Lowry）遠投近射連拿7分，讓暴龍握有領先，但活塞靠傑克森（Reggie Jackson）的三分球，讓兩隊以107比107戰成平手。

關鍵時刻，德拉蒙（Andre Drummond）、肯納德（Luke Kennard）都兩罰俱中，讓活塞立於不敗之地，葛里芬（Blake Griffin）兩罰1中，讓活塞最終以5分之差勝出。

今天是林書豪轉到暴龍後，首度在客場出賽，也是首度先發，第一節他積極進攻，但包括三分球3投0中在內，5次出手都落空，只靠兩罰1中拿下1分，這也是他這場比賽唯一的得分；此役他包括三分球5投0中在內，8次出手全部落空，但他另外有2助攻、1籃板、1抄截的貢獻。

今天比賽開打之際，暴龍手感不佳，首節末段才逐漸回穩，上半場以45比48落後，第3節勞瑞、賈索（Marc Gasol）接連砍進三分球，讓暴龍以56比54要到領先，靠著單節33比25攻勢，暴龍以78比73反倒領先5分。

末節雙方拉鋸，讀秒階段傑克森拋投得手，活塞要到兩分領先，但阿努諾比（OG Anunoby）回敬一球，讓暴龍扳平，暴龍守下活塞的進攻後，握有最後一極機會，可惜賈索底線的三分球出手未果，雙方以100比100戰平，也讓比賽進入延長。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080304