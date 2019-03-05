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再見失誤大理勝高苑 木棒聯賽奪季軍

最新更新：2019/03/05 18:51
高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台北市大理高中（圖）與高雄市高苑工商交手，9局靠著高苑守備失誤跑回致勝分，以3比2抱回季軍。中央社記者謝靜雯攝　108年3月5日
高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台北市大理高中（圖）與高雄市高苑工商交手，9局靠著高苑守備失誤跑回致勝分，以3比2抱回季軍。中央社記者謝靜雯攝　108年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台北市大理高中與高雄市高苑工商交手，大理3任投手聯手壓制，比賽一度戰成平手，9局靠著高苑守備失誤跑回致勝分，以3比2抱回季軍。

大理曾在96學年度拿下亞軍，此次雖然沒能改寫隊史最佳成績，但木棒聯賽一路打進決賽，今天季軍戰與高雄青棒強權高苑工商交手，大理投打有表現，順利拿下季軍，總教練黃文生表示，一直鼓勵球員一場一場來，大家都有做好自己的責任，拿下季軍很滿意。

今天比賽大理投手群表現亮眼，先發投手丁祥晉投3局沒被敲出安打，投出1次四壞球保送，葉林鑫中繼投4局被敲3支安打，投出1次三振，後援投手林聖榮投2局被敲2支安打，3任投手失掉2分，但都非責失分。

大理今天3局靠著保送、林聖榮二壘打送回第1分，5局再靠著黃聖偉、偕俊弘、李展毅接連安打，送回第2分。高苑一直沒能出現有效搶分攻勢，8局靠著牽制失誤跑回2分、扳平比數。大理9局靠著安打、接連保送、再見失誤順利拿下比賽勝利。

目前高三的大理後援投手林聖榮是球探們追逐的焦點，他自評此次木棒聯賽表現不錯，今天後援控球到位，至於畢業後的動向，他則表示，先看接下來的國手選拔賽成績再決定要不要參加選秀。（編輯：張雅淨）1080305

高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台北市大理高中與高雄市高苑工商（圖）交手，大理3任投手聯手壓制，以3比2抱回季軍。圖為高苑8局靠牽制失誤跑回2分。中央社記者謝靜雯攝　108年3月5日
高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台北市大理高中與高雄市高苑工商（圖）交手，大理3任投手聯手壓制，以3比2抱回季軍。圖為高苑8局靠牽制失誤跑回2分。中央社記者謝靜雯攝　108年3月5日
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