大理李展毅加班夜訓不怕苦 盼成捕手砲

台北市大理高中野手李展毅高一就扛起4棒，今年首次參與高中棒球聯賽（木棒組）賽事，前3階段比賽統計，總計32打數敲出16支安打，包括1發全壘打、8支二壘打，打擊率5成、長打率8成44，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 108年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）大理高中野手李展毅高一就扛起4棒，首次高中棒球聯賽（木棒組）賽事展現打擊能力，季軍戰2安1打點、累計18打點，總教練黃文生直誇他認真、加班夜訓不喊苦，期待他成為捕手砲。

李展毅不是很早就展露天份的球員，直到青少棒時期才有中華代表隊資歷，升上高中後馬上扛起中心棒次第4棒，打擊具爆發力，木棒聯賽前三階段比賽統計，總計32打數敲出16支安打，包括1發全壘打、8支二壘打，打擊率5成、長打率8成44，表現亮眼。

大理總教練黃文生透露，李展毅是十分認真的球員，平日訓練完都會約隊友加班夜訓，假日也會自己跑去練球，李展毅打擊好，但重點是守備位置和腳程。

黃文生指出，若只打指定打擊或守一壘，未來性比較受限，李展毅偶爾也會蹲捕出賽，但目前看來捕手守備傳球還需要再加強，另外還需要培養場上的領導能力，希望他能將捕手的位置練起來。

大理高中今天與高苑工商打季軍戰，9局上半打完2比2戰成平手，9局下半滿壘、2人出局輪到李展毅打擊，敲出三壘方向內野滾地球造成高苑守備失誤，大理順利以3比2拿下季軍。

李展毅表示，最後一個打席上場其實有點緊張，算是棒球生涯第一次面對這麼重要的打席，最後是靠失誤拿下勝利，其實表現不算好。他自評此次木棒聯賽表現「75分」，也提到在關鍵時候打點製造能力還需要再強化。

李展毅坦言，扛4棒壓力大，表現不好時也會有情緒，但教練團不斷鼓勵他，只要最後球隊贏球，結果是好的就好。

對於守備位置，李展毅表示，希望能把捕手位置練起來，對未來的出路更有幫助，包括靈敏性和場上應對都還需要再加強。（編輯：張雅淨）1080305