獲最佳突破球員獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定[影]

影片來源：WTA YouTube頻道

（中央社記者龍柏安台北10日電）世界女子職業網球協會（WTA）官網今天公布，台灣網球一姐謝淑薇獲選2月份最佳突破球員獎，她得獎後在臉書粉絲專頁感謝球迷們的支持與肯定。

謝淑薇去年初在澳洲網球公開賽，女單闖進16強，女雙則挺進4強，當時她就曾獲得WTA提名並獲選1月最佳突破球員獎，如今是她相隔一年後，再次獲選。

今年謝淑薇再獲WTA提名，主因她上一站在杜拜女網賽單雙打都有亮眼表現，女單連擊敗2名世界排名前10的好手，一路過關斬將挺進4強，女雙和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）奪冠，獲本季個人第1座WTA冠軍。

謝淑薇接受WTA官網採訪表示，能夠在巡迴賽中和許多不同球風的對手交手，總能帶給她非常多樂趣，「當我們碰上其他類型球員，能讓我們得到更多樂趣，你不會想永遠只面對同樣一個女孩，她可能只會切球或大力抽球，這對球迷來說很無聊，對我來說也是。」

除了在臉書粉絲頁感謝球迷支持，謝淑薇還表示：「也要謝謝WTA這個大家庭，對選手長期以來的照顧與大力發展！很榮幸能成為其中一員。」

不少球迷紛紛上網留言，恭喜謝淑薇獲獎，認為她得獎實至名歸，希望她能保持健康並複製在杜拜的神勇表現，她的排名要進入世界前20大關就不是問題。（編輯：翁翠萍）1080310