高志綱指郭泓志球像蛇難接 不辦引退球場等球迷

（中央社記者謝靜雯台北10日電）高志綱今年卸下球員身分轉任統一獅隊二軍總教練，今天現身中職30週年特展，談起引退儀式向球迷喊話，「只要你們來球場，我依然在那邊」，還說捕手生涯最難接的球是郭泓志的球。

高志綱球員生涯正式劃下句點，先前也開記者會說明不會舉辦引退儀式。今天在中職30週年特展再談起這段歷程，高志綱表示，其實去年12月時球團詢問轉任教練意願時，當下很抗拒、也很納悶，但經過多次溝通、評估，了解球團有更大的格局和想法。

高志綱自問「打最後一年的目的是什麼」，最後他想開，若打最後一年只是追求自己想要的東西，想要贏球、總冠軍，那退下來後，或許可以為年輕球員、球團做更多。

談起引退儀式，高志綱問現場球迷，「是不是我辦了引退儀式後，你們就不來球場看我了？如果你們以後還是會來，那引退儀式就不這麼重要了」。高志綱向球迷喊話，只要球迷願意來球場，他都會在那邊，只是身分不同，「有些美好的畫面，就留在過去就好」。

高志綱是獅隊長期倚賴的主力捕手，卸下球員身分後，至於新生代捕手誰能接棒，高志綱直言，「我不會期待他們成為第2個高志綱，他們就是他們」。他也提到，每個捕手身上都有很多優點，就看怎麼發揮、教練團怎麼用，希望他們維持好的狀況，想辦法成長、突破，機會來了好好把握，自然可以站上舞台。

被問到球員生涯接過無數投手的球，誰的球最難接，高志綱表示，高中時期雖和郭泓志分屬不同球隊，但一起打國家隊時接郭泓志的球真的很吃力，掌握度沒辦法做到很好，「郭泓志的球有點像蛇，會亂竄」，後來郭泓志結束旅美生涯，回台加入統一獅隊，再接郭泓志的球還是一樣的心得，「他就是不同層次的投手」。（編輯：張雅淨）1080310