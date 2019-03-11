陳鏞基拚生涯百轟 開玩笑想把春訓開轟數加入

（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職統一獅隊野手陳鏞基今天出席主場假日限定球衣公布記者會，新球季陳鏞基將挑戰完成生涯百轟，並說近年外籍打教加入後揮擊動作微調奏效，還笑稱若能把熱身賽開轟數加入更好。

陳鏞基2011年結束美職生涯後，返台加盟中職統一獅隊，今年邁入中職生涯第9年。從2015年開始，陳鏞基維持單季全壘打產量至少10轟，2016年單季敲出20轟為目前為止生涯最多，目前生涯累積91轟，有機會在本季達成生涯百轟。

陳鏞基表示，從美職回台時已經28歲了，算是起步比較晚，近幾年全壘打產量比較多，與微調揮棒軌跡有關，獅隊先前請來外籍打擊教練柏安力，柏安力建議增加揮棒仰角，長打也跟著出現。

今年球季目標生涯百轟，陳鏞基表示，期待但不心急，「最重要的是穩定出賽、身體健康，才有辦法達成這個目標」。陳鏞基今年季前熱身賽頻頻開轟，目前總計敲出3轟，他也不忘開玩笑說，「如果春訓的全壘打可以加進去，就不會打得這麼辛苦了」。

35歲的陳鏞基目前在獅隊陣中野手年紀前3長，年紀僅次於高國慶、潘武雄，陳鏞基表示，新生代球員加入，但場上不分年紀，相處的氛圍輕鬆和諧，「展現向心力，一起為球隊努力」。（編輯：張雅淨）1080311