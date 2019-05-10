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陳禹勳近況不佳 洪一中：到二軍調整好再上來

最新更新：2019/05/10 23:41

（中央社記者楊啟芳桃園10日電）Lamigo桃猿投手陳禹勳近況不佳，今天提前在第7局登板仍被打退場，防禦率高達10.22，桃猿總教練洪一中表示，會先讓陳禹勳下二軍調整，至於李茲代班終結者只是暫時，下週恢復正常。

陳禹勳原本是桃猿終結者，不過近況不佳，在今天對中信兄弟賽前，出賽13場防禦率高達9.00。為了減輕他的壓力，桃猿教練團將他轉為中繼，今天於第7局上場，但接連被黃鈞聲、王威晨、張志強敲安打後即退場，僅投0.1局，被敲3支安打，失2分，防禦率升至10.22。

賽後桃猿總教練洪一中表示，「會先讓陳禹勳到二軍調整，因為他狀況不是這麼理想，一軍有壓力調整比較困難，等他狀況好再上來。」

桃猿投手教練吳俊良則指出，陳禹勳的球質沒有以前好，球速也掉了約3公里，現在大概是143公里，2好球後投得比較辛苦，對於下二軍，吳俊良說：「等等會再做最後決定。」

而洋投李茲今天代班擔任終結者，投1.2局被敲1支安打，不過投出2次保送失1分，進帳中職首次救援成功。洪一中表示，「賽前有跟李茲溝通，他不是這麼習慣投後面，但沒辦法，我們這幾場壓不住兄弟，也要減輕其他投手壓力，比賽後段輸掉很傷，下星期就會恢復正常了。」（編輯：張佑之）1080510

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