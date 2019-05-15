陳凱倫不知自己達400安 專注向陳江和看齊

中職富邦悍將隊陳凱倫（圖）日前達成生涯400安，他表示，沒有發現這個紀錄，因為近幾年上場空間遭壓縮，反而轉換想法，專注在守備及助攻，希望成為跟陳江和一樣的選手。中央社記者楊啟芳攝 108年5月15日

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）富邦悍將陳凱倫日前達成生涯400安，不過他表示沒有發現這個紀錄，因為近幾年上場空間遭壓縮，反而轉換想法，專注在守備及助攻，希望成為跟陳江和一樣的選手。

陳凱倫於2012年進入興農牛，今年進入職業生涯第8個球季，在12日達成生涯第400支安打。陳凱倫笑說：「其實沒有特別注意到這個紀錄，可能知道自己想要追求的是什麼，比起安打，助攻或是守下出局數，幫助球隊比較重要。」

陳凱倫目前連續6場比賽有安打，打擊率3成10，生涯打擊率最高的一年則是2015年3成03。對於今年的不同，陳凱倫表示，「可能是後面局數想法不一樣，今年有滿多代打機會，先發時可以多磨先發投手球數，但代打不是選球，加上投手通常不會怕被我打，會主動攻擊好球帶。」

近年陳凱倫先發機會較少，但他樂觀以待，他指出，進職棒前4年還會為自己設定一年100安、打擊率等目標，不過現在知道自己的角色，不會做超過能力的事情，他說：「所以到生涯200安時我還知道，之後就不會特別注意了。」

陳凱倫坦言，由於職棒生涯前3年先發機會多，之後上場空間遭壓縮，剛開始心情確實很複雜，也知道自己不能這樣想，不過他說：「我是滿樂觀的人，之後換個角度想，希望自己能像陳江和賢拜，專注在守備，以及成為犧牲自己、幫助球隊的角色。」（編輯：李錫璋）1080515