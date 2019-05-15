更多編輯台推薦新聞：
美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理
政治

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌
運動

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌

700歲冰川死於氣候變遷 冰島立碑紀念
國際

700歲冰川死於氣候變遷 冰島立碑紀念

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳凱倫不知自己達400安 專注向陳江和看齊

最新更新：2019/05/15 21:21
中職富邦悍將隊陳凱倫（圖）日前達成生涯400安，他表示，沒有發現這個紀錄，因為近幾年上場空間遭壓縮，反而轉換想法，專注在守備及助攻，希望成為跟陳江和一樣的選手。中央社記者楊啟芳攝 108年5月15日
中職富邦悍將隊陳凱倫（圖）日前達成生涯400安，他表示，沒有發現這個紀錄，因為近幾年上場空間遭壓縮，反而轉換想法，專注在守備及助攻，希望成為跟陳江和一樣的選手。中央社記者楊啟芳攝 108年5月15日

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）富邦悍將陳凱倫日前達成生涯400安，不過他表示沒有發現這個紀錄，因為近幾年上場空間遭壓縮，反而轉換想法，專注在守備及助攻，希望成為跟陳江和一樣的選手。

陳凱倫於2012年進入興農牛，今年進入職業生涯第8個球季，在12日達成生涯第400支安打。陳凱倫笑說：「其實沒有特別注意到這個紀錄，可能知道自己想要追求的是什麼，比起安打，助攻或是守下出局數，幫助球隊比較重要。」

陳凱倫目前連續6場比賽有安打，打擊率3成10，生涯打擊率最高的一年則是2015年3成03。對於今年的不同，陳凱倫表示，「可能是後面局數想法不一樣，今年有滿多代打機會，先發時可以多磨先發投手球數，但代打不是選球，加上投手通常不會怕被我打，會主動攻擊好球帶。」

近年陳凱倫先發機會較少，但他樂觀以待，他指出，進職棒前4年還會為自己設定一年100安、打擊率等目標，不過現在知道自己的角色，不會做超過能力的事情，他說：「所以到生涯200安時我還知道，之後就不會特別注意了。」

陳凱倫坦言，由於職棒生涯前3年先發機會多，之後上場空間遭壓縮，剛開始心情確實很複雜，也知道自己不能這樣想，不過他說：「我是滿樂觀的人，之後換個角度想，希望自己能像陳江和賢拜，專注在守備，以及成為犧牲自己、幫助球隊的角色。」（編輯：李錫璋）1080515

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報