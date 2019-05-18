宋家豪陳冠宇登板中繼 樂天擊退羅德

（中央社記者楊啟芳台北18日綜合報導）日本職棒今天東北樂天金鷲對千葉羅德海洋賽事，宋家豪和陳冠宇皆上場投球，宋家豪投1局無失分，陳冠宇則投1局失1分非責失，防禦率仍是0，終場樂天6比4擊退羅德。

羅德1局下靠著荻野貴司轟陽春全壘打，先馳得點，2局下中村獎吾、藤岡裕大接連安打後，吉田裕太成功犧牲觸擊，形成二、三壘有人，荻野貴司再補上二壘安打，帶有2分打點，3局下井上晴哉也轟陽春砲，羅德取得4比0領先。

樂天從6局上開始反攻，惠勒（Zelous Wheeler）敲出一發陽春砲，第8局更是攻下大局，辰己涼介因失誤上壘後，藤田一也敲二壘安打，帶有1分打點，接著淺村榮斗轟2分砲，下一棒島內宏明也轟陽春砲，反倒取得5比4領先。

8局下樂天的宋家豪登板投球，2出局後被荻野貴司敲三壘安打，又對鈴木大地投保送，不過最後用三振化解危機，沒有掉分。

9局上則是羅德的陳冠宇登板，被辰己涼介敲安打後，隊友發生失誤，形成一、二壘有人，淺村榮斗再擊出安打變滿壘，接著島內宏明擊出滾地球，帶有1分打點，但這分不是陳冠宇的責失，終場樂天以6比4擊退羅德。

總計宋家豪中繼1局，用22球被敲1支安打，投1次保送，不過也有1次三振，進帳本季第11個中繼成功，目前防禦率1.80。陳冠宇則是投1局用22球，被敲出2支安打，失1分非責失，因此防禦率仍維持0.00。（編輯：陳惠珍）1080518