傅于剛本季調整定位 找回球速更有信心

中華職棒統一7-ELEVEn獅投手傅于剛5月才升上一軍，今年定位與以往不同，他說，今年是在有危機時上去處理，比較沒那麼自在，必須把比數凍結住。中央社記者楊啟芳攝 108年5月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）統一7-ELEVEn獅投手傅于剛今年雖然還是牛棚投手，但定位與以往不太一樣，主要是在有危機時上場，因此他加快投球動作，從去年慢慢找回球速後，也對自己更有信心。

傅于剛沒有入選開季名單，直到5月1日才升上一軍，今年他的定位與以往比較不同，他說：「之前會是上場丟乾淨的一局，不用顧壘上跑者，不過今年是在有危機時上去處理，所以比較沒這麼自在，因為要把比數凍結住。」

傅于剛表示，透過幾年下來累積的經驗，在場邊會先觀察狀況，在下面一定要準備好，但要拿捏練習量，不能把體力用完，上場後馬上就要融入當下情境。像最近在15日出賽，就是在1出局、一二壘有人時上場，最後用2個高飛球解決壘上危機。

為了因應現在的角色，傅于剛本季加快投球動作，防止跑者盜壘，他說：「要強迫自己這樣做，不然如果被盜壘，就有可能造成球隊失分。」

傅于剛是在2012年進入統一獅，一直都是球隊主力牛棚投手，不過2017年在二軍居多，一軍僅出賽20場，防禦率8.55，去年則是出賽37場，防禦率5.03。傅于剛指出，2017年球速掉比較多，去年有回來一點，現在也慢慢調上來。

對於2017年的球速問題，傅于剛指出，當時也很困惑到底差在哪裡，不過後來找到原因，應是做的重量訓練不適合自己；因此去年找了訓練師，找出最適合自己的模式，他也不因此感到挫折，傅于剛說：「打了很多年了，知道實力不到就比較難上一軍，所以要把自己準備好。」

球速回來之後，傅于剛表示，變得比較有自信，只要直球敢丟，變化球也不會差到哪去，對於現階段的目標，他說：「要做到讓教練放心，有危機時放心交給我。」（編輯：屈享平）1080518