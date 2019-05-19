劉軒荅近10場後援失1分 每顆球都對自己負責

中職統一獅隊投手劉軒荅近10場後援出賽僅失1分，狀況不錯，近期危機登板頻率高，他坦言，局數越後面壓力越大，上場投球心態要更細膩，投出的每一顆球都必須更謹慎、都要對自己負責。中央社記者謝靜雯攝 108年5月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊投手劉軒荅，近10場後援出賽僅失1分，近期危機登板頻率高，他坦言，局數越後面壓力越大，扮演上場化解危機角色，投球心態要更細膩，「每一球都要對自己負責」。

劉軒荅去年季中選秀第3輪被獅隊選進，去年季末就有一軍出賽紀錄，去年出賽3場，投5.2局、防禦率6.35，表現不算理想。

劉軒荅今年春訓以先發投手方式調整、訓練，但開季後定位牛棚出發，今天賽前目前為止本季後援出賽18場，投21局拿下6次中繼成功，防禦率2.57，近9場出賽僅失1分責失分，是獅隊穩定的牛棚投手戰力。

獅隊今天與Lamigo桃猿隊交手，7局打完獅隊6比5領先，8局桃猿隊靠著保送上壘，劉軒荅接手後援，連抓3個出局數，化解失分危機，連6場出賽無失分、近10場出賽僅失1分，近況不錯。

劉軒荅表示，先發和後援投手準備方式不同，位置不同心態也很不同，後援危機時登板投球，必須更細膩，投出的每一顆球都必須更謹慎、都要對自己負責。

獅隊4月底戰績並不理想，牛棚投手群壓力不小，劉軒荅表示，投手教練有不斷叮嚀，在比賽後半段遇上哪些打者可能是關鍵，應對上提前做好準備。

獅隊牛棚勝利組邱浩鈞前陣子狀況不穩定，劉軒荅危機時登板頻率增加。劉軒荅表示，負擔投球局數往後移，當然會有壓力，但不管在哪個位置，都想辦法扮演好自己的角色、盡力幫助球隊。（編輯：張雅淨）1080519