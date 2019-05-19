高國慶生涯16年首支再見轟 獅隊拿下4連勝

中職統一獅隊19日與Lamigo桃猿隊交手形成打擊戰，9局獅隊野手高國慶敲再見全壘打，率隊以10比9拿下4連勝，獲單場MVP，高國慶中職生涯第16個球季終於敲出再見轟。中央社記者謝靜雯攝 108年5月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊延續搶勝氣勢，今天與Lamigo桃猿隊交手形成打擊戰，9局獅隊野手高國慶敲再見全壘打，率隊以10比9拿下4連勝，中職生涯第16個球季終於敲出再見轟，也獲單場MVP。

獅隊40歲野手高國慶今天出賽打擊手感不錯，2局敲出二壘打，3局敲出安打，5局再敲二壘打。比賽9局打完兩隊9比9僵持不下，高國慶敲出再見陽春砲，幫助球隊拿下勝利，這發陽春砲不僅是高國慶個人本季第3轟，更是個人中職生涯16年來，第一發再見全壘打。

高國慶笑說：「之前有想過再見全壘打，但是沒有做到。」他透露，身為9局下半首位上場的打者，一心就想著要打長打，因為如果停在一壘，不一定有辦法幫助球隊得分，但敲出長打，可能只要配合戰術，就能順利拿下分數。

高國慶今天單場5打數敲出4支安打，其中3支是長打，貢獻2分打點。他認為是運氣好，「球來找棒子」，也開玩笑說，只要不是在桃猿隊的主場桃園棒球場與他們交手，感覺對戰都可以打得很順手。

獅隊4月受到傷兵潮影響，打線串聯一直是問題，但近2場比賽打擊火力發揮的不錯，今天單場敲出18支安打，為團隊本季新高。除了高國慶外，林祖傑敲出個人中職生涯首轟，林祐樂也敲出個人本季首轟。

獅隊拿下近期4連勝，總教練黃甘霖表示，感覺這2場比賽有慢慢找回之前打擊的好感覺，希望可以越來越好。拿下今天比賽後，獅隊與目前戰績排名第一的桃猿隊勝差再拉近至1.5場，但黃甘霖說，之前球隊狀況不好時落後蠻多，不會特別去想戰績，「球隊目前共同的方向就是努力打好每一場比賽」。

獅隊先發投手潘威倫今天投6局失5分責失分、無關勝敗，黃甘霖表示，潘威倫今天狀況不算好，但還是能用豐富的經驗想辦法壓低失分，讓球隊比賽後半段有機會追分拿勝。（編輯：張雅淨）1080519