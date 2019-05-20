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百勝百救援百中繼 上原浩治想退休了

最新更新：2019/05/20 11:20

（中央社東京20日綜合外電報導）打過美職大聯盟MLB 4支球隊後返回老東家日職讀賣巨人隊的名投手上原浩治，日美職棒生涯合計百勝、百救援、百中繼成績傲人，但今年因傷未有表現，將在今天宣布退休。

綜合日本讀賣新聞及日本放送協會（NHK）等日媒報導，今年44歲的上原浩治已向球團提出在球季內引退的申請，今天下午舉行記者會對外宣布。

上原浩治上賽季在時隔10年後從MLB回到日職巨人隊，並在2018年7月時達成日美職棒通算的3項100紀錄，是日本第一人。

去年球季結束後，上原動了左膝手術，今年球季開幕後本想繼續在一軍奮戰，無奈最快球速掉到僅時速130公里左右，一直待在二軍出賽，防禦率4.00，沒能在一軍登板。

上原就讀大阪體育大學時，在1999年以選秀第一順位進入巨人隊，加入日職首年就拿下20勝4敗的最多勝投，還獲得澤村獎及新人王等，技驚四座。

上原2002年再以17勝5敗二度獲得澤村獎；2009年起轉戰美國大聯盟，陸續效力過4支球隊，旅美期間主要以救援投手為主。

2013年時，上原在紅襪隊時打進世界大賽，是日本第一位在世界大賽救援成功的投手，是當年紅襪奪冠的功臣之一。

上原在大聯盟生涯22勝、26敗、95救援及81中繼，防禦率2.66；在日本職棒生涯的成績是出賽312場，112勝、67敗、33救援及23中繼，防禦率3.02。

上原曾代表日本國家隊出賽2004年雅典、2008年北京奧運，以及2006年舉行的第一屆世界棒球經典賽（WBC），國際賽事的表現也很亮眼。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080520

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