陳偉殷收生涯首中繼成功 江少慶先發5局奪勝

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚今天對底特律老虎，陳偉殷7局下用3顆球解決一個人次，沒有失分，還進帳美職生涯首次中繼成功；印地安人3A的江少慶則先發5局失1分，獲勝投。

陳偉殷相隔10天上場，在7局下2出局、4比2領先時上場投球，面對左打史都華（Christin Stewart），讓他打出左外野飛球出局，投3顆球即完成任務，其中前2顆是滑球、另1顆是卡特球，下一局沒有繼續登板。總計陳偉殷投0.1局，沒有被敲出安打，目前出賽11場，防禦率8.79。

不過9局下底特律老虎展開反攻，卡布瑞拉（Miguel Cabrera）敲出1打點安打，拉米雷斯（Ronny Rodriguez）則擊出高飛犧牲打，追平比數，進入延長賽。

直到11局上馬林魚才攻下分數，第8棒羅哈斯（Miguel Rojas）敲安打後，下一棒華拉克（Chad Wallach）敲二壘安打，帶1分打點，終場馬林魚以5比4擊退底特律老虎，陳偉殷也收下生涯首次中繼成功。

印地安人3A的江少慶，今天在對老虎3A的比賽中先發，第1局剛開始就被敲二壘安打，再被敲安打掉1分，接著投觸身球，不過用三振及滾地球解決這局。第2局也是先被敲安打，不過連解決3名打者沒掉分。

第3局江少慶被敲安後，下一棒擊出雙殺打，形成2出局，再被敲二壘安打，最後用三振化解危機。第4局投出1次保送沒失分，第5局則是2出局時，投保送後被敲安，再用飛球拿下第3個出局數。

總計江少慶主投5局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失1分，終場印地安人3A以5比2擊退老虎3A，江少慶獲得本季第2勝，目前出賽8場，防禦率6.17，拿下2勝3敗。（編輯：張芷瑄）1080522