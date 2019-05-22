暴龍板凳猛轟48分屠公鹿 扳平系列賽戰局

（中央社多倫多21日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍與密爾瓦基公鹿今晚在東區冠軍賽第4戰廝殺，暴龍明星後衛勞瑞砍下25分，光上半場就貢獻18分，率隊以120比102擊垮公鹿，將系列賽扳成2比2平手。

暴龍當家球星雷納德（Kawhi Leonard）斬獲19分7籃板，從板凳出發的鮑爾（Norman Powell）繳出18分，伊巴卡（Serge Ibaka）和賈索（Marc Gasol）各貢獻17分，伊巴卡還抓下13籃板，范佛利特（Fred VanVleet）則進帳13分。

公鹿方面，密道頓（Khris Middleton）猛轟30分和6籃板7助攻，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）搶下25分10籃板，米羅提契（Nikola Mirotic）貢獻11分。

暴龍在第1節結束後以32比31領先1分，第2節開始打出一波9比0攻勢，將領先差距拉大到10分。

暴龍在上半場結束時以65比55領先公鹿，勞瑞（Kyle Lowry）一人就貢獻了18分，密道頓上半場則為公鹿砍下16分。

暴龍第3節一度領先多達16分，最終帶著13分領先優勢進入第4節。

「哈佛小子」林書豪在第4節剩下2分8秒時被換上場，這系列賽第2度上場依舊沒有分數進帳，暴龍終場以120比102成功捍衛主場。

暴龍與公鹿的7戰4勝制東區冠軍賽第5戰23日將移師公鹿主場。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080522