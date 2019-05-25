陳仕朋8局好投 悍將5連勝距首位僅半場勝差

（中央社記者楊啟芳新北25日電）中華職棒今天在新莊棒球場由Lamigo桃猿對富邦悍將，悍將先發投手陳仕朋投8局，沒有出現保送，僅失1分非責失，助球隊7比1奪下5連勝，僅差首位的桃猿0.5場勝差。

此戰悍將火力全開，1局下林益全轟2分全壘打，2局下更是攻下大局，高孝儀、方克偉安打後，李宗賢選到保送形成滿壘，接著張正偉、王正棠、胡金龍都敲安打，各帶有1分打點，林益全則擊出高飛犧牲打，這局得到4分。

4局下李宗賢、張正偉敲安打後，王正棠成功犧牲觸擊，形成二、三壘有人，接著林益全敲出一壘安打，再攻下1分，林益全也達成生涯1500安里程碑。終場悍將以7比1擊退桃猿，奪下5連勝，與桃猿的勝差僅0.5場。

桃猿打線在悍將先發投手陳仕朋壓制下，僅於6局上有分數進帳，林承飛敲安打後，利用中外野手接球失誤上二壘，接著陳晨威敲安打，柏納帝那再擊出滾地球，帶有1分打點，但這分不是陳仕朋的自責分。

陳仕朋主投8局用98球，僅被敲5支安打，投出6次三振，沒有投出任何保送，失1分非責失，追平生涯最多投球局數，奪下本季第4勝，也獲選為單場MVP。悍將總教練陳連宏賽後表示，陳仕朋這場球尾勁很好，「雖然之前有狀況時，他表現有時候不太穩，但這場比之前更好。」

陳仕朋則表示，這場丟起來滿順的，沒有想太多，壘上有人時按照捕手配球，把球壓低。近2場比賽陳仕朋都沒有保送出現，與去年曾投2局就有3次保送相比，進步許多，他說：「去年保送對我影響滿多，今年想法就是丟給人家打，寧願被敲安打，盡量不要投保送，自己製造出危機。」

另外陳連宏指出，陳仕朋的球進壘角度好，加上以左投來說，他的揮臂短，打者要掌握比較不容易。陳仕朋說明，這是去年王建民當客座教練時給的課表，透過器材改善擺臂不穩。（編輯：吳協昌）1080525