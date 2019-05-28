球隊還沒共識 中華職籃11/2準時開打

（中央社記者龍柏安台北28日電）催生多時的台灣職業籃球聯盟，球隊是否加入仍沒定案，一度陷入卡關，不過中華職籃大聯盟（CBL）籌備處秘書長唐旭鴻今天表示，職業籃球聯賽將於11月2日百分之百開打。

CBL籌備職籃上路超過半年，但球團對於聯盟前景不明，且相關配套還未到位，因此態度都相當保留，今天CBL籌備處首度公開亮相，除暢談聯盟未來與球隊之間的分工，也公開宣布元年賽季將於11月2日在台北和平籃球館開打。

依照CBL的規劃，新球季預計將有6支球隊參加，不過唐旭鴻也坦承，就算只有4支球隊也會照打，而他已與部分球隊接洽簡報，5月31日前希望得到各隊的表態與回覆，不過他堅定地說：「100%會打。」

即便球團還未表態，唐旭鴻強調，他與球隊溝通後，球隊也明白表示，「SBL再打下去也沒意思，聯盟需要改變，另一方面SBL也沒有生存的空間，我們剛好提供他們一個改變的平台，所以我們才會這麼有把握」。

今年拿下SBL總冠軍的富邦勇士，就曾表明希望職業聯盟採取主客場制，不過CBL表示，在前3年不會推行主客場制，但會聘請專職裁判，並邀請在NBA執法17年的專業裁判來台講習，未來每週也會公布裁判報告，針對特殊判決討論，並嚴格要求尺度統ㄧ。

此外，CBL行銷總監黃力平也強調，這個聯盟最大目標，就是希望可以找回球迷，而未來除比賽之外，也會在中場舉辦類似「台灣達人秀」的表演，廣邀敢秀的表演者和現場球迷做近距離互動。（編輯：張芷瑄）1080528