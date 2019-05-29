陳韻文儲備身體能量更自信 手套繡韓多路自勉

（中央社記者謝靜雯新北29日電）中職統一獅投手陳韻文今年救援投出自信，球隊20勝，他拿下14次救援點，有望挑戰救援王；他透露季前提早做準備，把身體強度儲備好，盼像繡在手套上的「韓多路」，能掌控局面。

陳韻文加入獅隊後一直是備受球團期待的投手戰力，2016年球季先發、後援兩頭跑，整季投球局數60.1局，戰績5勝7敗6救援2中繼，2017年開始專職後援，該年度整季投60局，戰績3勝3敗11中繼11救援，防禦率3.60，表現不差。

陳韻文去年出賽投球局數不滿50局，但今年目前為止出賽表現跟前幾年相比，數據上更進步，上半季還沒打完，總計出賽24場投23局，戰績1勝1敗14救援，穩居目前聯盟救援王，防禦率2.35，是球隊穩定牛棚戰力。

陳韻文透露，去年出賽狀況不穩定，球季結束後也給自己設下目標，希望今年球季投球局數要比去年還要多，去年球季結束後約1個月，就提前展開訓練，強化身體素質，把身體的能量儲備好，再慢慢加上投球模式、球速，目前為止狀況都還不錯，身體狀態沒有太大的落差感。

陳韻文坦言，去年球季中遇到低潮，一場比賽投不好就容易想太多，但也在去年球季慢慢想辦法調整心態，找回場上的投球自信。

今年球季陳韻文給自己設定目標，希望可以投至少55局，「身體狀況維持好就沒問題」，陳韻文在手套上繡上「韓多路」，為handle的日式發音音譯，他解釋這是對自己的期許，希望場上可以掌控局面、處理危機。（編輯：吳協昌）1080529