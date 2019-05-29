施子謙找回自信連4場優質先發 雙殺終於出現

中職統一獅隊投手施子謙（圖）今年開季狀況不算理想，近期找回自信，29日與富邦悍將隊比賽先發6局僅失1分，率隊以10比4拿勝，他連4戰優質先發，也首度讓打者敲出雙殺打。中央社記者謝靜雯攝 108年5月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）統一獅隊先發投手施子謙，今年開季狀況不算理想，近期找回自信，今天對富邦悍將先發6局失1分，連4戰優質先發，也首度讓打者敲出雙殺打，他笑說：「這個雙殺很關鍵」。

中職統一獅隊年輕投手施子謙，去年拿下中職新人王，但今年開季狀況不佳，4月5日本季第2場先發出賽，對悍將投5.2局失掉9分責失分，為目前為止個人中職生涯單場最多失分。

施子謙持續調整，並與教練團溝通找方法，近期狀況越來越好，今天對富邦悍將隊先發，總計投6局被敲6支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝。施子謙表示，今年剛開季就遇到單場失9分的狀況，心情上有點反應不過來，但近期慢慢找回自信，教練團也有提供一些投球策略。

施子謙透露，一直以來投球目標都是希望把球壓低，想辦法製造滾地球，但開季到今天出賽，投了超過50局才首次讓打者敲出雙殺打，施子謙直言，「這個雙殺出現的很關鍵」，也算是慢慢找到想要的投球模式。

施子謙近4場出賽都投出優質先發內容，他表示，今天天氣轉涼，投起球來很舒服，但開賽進入比賽的狀況比較慢，才會造成第3局的失分。今天順利拿下個人本季第3勝，施子謙感謝隊友守備和火力支援，也開玩笑說：「明天要請隊友喝咖啡了，這樣很好，贏球大家都開心。」（編輯：張雅淨）1080529