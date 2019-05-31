羅力7局好投助悍將奪勝 僅距桃猿1場勝差

（中央社記者楊啟芳桃園31日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，靠著羅力主投7局失2分優質先發，及林哲瑄、王正棠開轟，悍將以5比2奪勝，與戰績第一名桃猿的勝差僅剩1場。

2局上悍將展開攻勢，申皓瑋、林哲瑄安打後，林威廷成功犧牲短打，推進跑者至二、三壘，方克偉再敲安打，帶有2分打點。4局上林哲瑄先敲出一發陽春全壘打，王正棠再轟2分砲。

桃猿則是3局下藍寅倫安打後，陳晨威敲三壘安打，帶有1分打點；5局下也是藍寅倫安打後盜壘，陳晨威再補上安打，攻下球隊第2分。

終場悍將以5比2擊退桃猿，與桃猿的勝差僅剩1場，暫居第2，明後兩天兩隊直接對戰也是關鍵。悍將總教練陳連宏表示，「現在整個球隊都在拚，打擊部分是進步在剛開季時，大家比較急，想表現好」。

單場MVP由悍將先發羅力獲得，主投7局被敲6支安打，投1次保送、4次三振，失2分奪下本季第4勝。羅力表示，感謝投手教練余文彬，第2場先發4局失6分（4責失）吞敗後，建議他改善手肘出手點，之後見到成效，「棒球比賽就是發現問題、解決問題，重點是能不能做到」。

羅力目前先發8場，拿下4勝3敗，防禦率僅1.98，不過本季對戰桃猿防禦率是最高的3.97。羅力表示，「桃猿普遍都是強打者，所以我也要拿出好的球質，不過其他兩隊也都很強，每一場都用同樣謹慎的心態面對」。

桃猿先發王溢正僅投3.2局，是本季先發最短局數，被敲9支安打，沒有投出保送，失5分後退場，吞下本季第1敗；不過接手的賴智垣中繼2.1局，被敲4支安打沒有失分，成功止血。（編輯：張雅淨）1080531