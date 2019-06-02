桃猿朱俊祥熬過低潮上一軍 陳禹勳下二軍調整

（中央社記者楊啟芳桃園2日電）Lamigo桃猿今天將投手陳禹勳降二軍，這次教練團並沒有預設回來時間，希望給他時間調整，另升上近期在二軍表現佳的朱俊祥。熬過肘傷等低潮後，朱俊祥表示，已經慢慢調回來。

陳禹勳本季狀況不佳，曾於5月11日下二軍，10天過後再升上一軍。昨天對富邦悍將的比賽，被連續安打加上林益全的3分全壘打，僅投0.1局失掉4分，因此今天再度下二軍。

桃猿總教練洪一中表示，「上次他在二軍時間可能太短，在二軍又遇到下雨只投到1場比賽，信心還不是那麼夠，所以這次讓他慢慢調整，沒有預設回來的時間，小朱（朱俊祥）這2場在二軍也投很好。」不過現在桃猿第9局沒有固定人選，吳丞哲、王躍霖、林柏佑等人都投過，洪一中坦言，確實比較傷腦筋。

朱俊祥近2場在二軍表現優異，5月30日投1.2局沒被敲安打，投3次三振，1日更是投1局全部都是三振。朱俊祥表示，是昨天一軍比賽到一半時接到通知，今天早上再趕到桃園。

朱俊祥指出，因為去年有進開季一軍名單，今年也想拚開季，導致春訓時太急，加上手肘受傷，動作協調性也不好，前陣子狀況非常差，直到上星期才慢慢調整回來。朱俊祥說：「提醒自己不要急，慢慢來就好，也透過多做敏捷、跑步，讓動作順一點。」

由於今天是朱俊祥本季首次上一軍，他坦言：「多少會緊張，但也是代表自己在意，現在狀況也有比較好了，教練有跟我說好好表現、加油。」（編輯：管中維）1080602