陳仕朋優質先發悍將勝 林益全11度單場雙響砲

中職富邦悍將隊7日在台南與統一獅隊交手，悍將林益全生涯第11次單場雙響砲火力支援，幫助球隊以7比1拿下近期2連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職富邦悍將隊今天與統一獅隊交手，投打發揮，先發投手陳仕朋7局優質先發，高孝儀個人本季首轟出爐，林益全生涯第11次單場雙響砲火力支援，悍將隊終場以7比1拿下近期2連勝。

富邦悍將隊先發投手陳仕朋今天狀況不錯，前2局僅被敲出1支安打，3局接連被敲3支安打失掉唯一的1分，4局開始越投越穩，4到7局讓獅隊打者12上12下。

陳仕朋今天總計用107球投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，投球數為目前為止個人中職生涯新高，拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

統一獅隊先發投手施子謙今天首局讓打者3上3下，但2局開始有狀況，2人出局後被林哲瑄敲出三壘打，高孝儀敲出2分砲，3局再被陳凱倫敲出二壘打、林益全開轟，再失2分，4局1人出局、壘上有人時提前退場。

施子謙今天總計用56球投3.1局，被敲出9支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉5分皆為責失分，中止連4場出賽優質先發，吞下個人本季第4敗。

悍將隊林益全近期打擊狀況調整的不錯，昨天比賽單場2安，包括1支二壘打，達成個人中職生涯第300支二壘打，為中職史上第3人，今天單場5打數敲出3支安打，3局敲出兩分砲，5局再補上陽春砲，7局安打上壘，靠著蔣智賢二壘打，跑回球隊第7分。

林益全單場雙響砲為個人中職生涯第11次，目前本季累積12發全壘打，在全壘打排行上僅次於Lamigo桃猿隊的朱育賢（13轟）。

獅隊野手潘武雄今天先發打第1棒、指定打擊，為個人中職生涯第1000場出賽，但今天打擊沒有表現，單場4打數吞下2次三振，賽後打擊率2成93。（編輯：張芷瑄）1080607