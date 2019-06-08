陳偉殷中繼2局失1分 有機會頂替先發輪值缺

（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天與勇士隊比賽4局提前上班，中繼投2局失1分責失分，馬林魚終場1比7吞敗，陳偉殷無關勝敗；馬林魚投手史密斯進傷兵名單，陳偉殷是頂替先發人選之一。

邁阿密馬林魚隊今天與亞特蘭大勇士隊交手，馬林魚隊先發投手尤瑞尼亞（Jose Urena）開賽就有狀況，首局被敲2分砲，2、3局各失1分，4局面對首名打者又挨陽春砲，接著再被敲出安打、二壘打，1個出局數都沒抓到，球隊0比6落後時提前退場。

陳偉殷接手解危，接連讓打者敲出平飛球出局、滾地球出局，再三振抓到第3個出局數，沒有擴大失分危機，陳偉殷5局1人出局後投出保送，勇士隊靠著犧牲短打推進，陳偉殷再被敲安打，失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數。

陳偉殷今天總計用26球投2局，被敲1支安打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率7.88。

馬林魚隊今天打線受制，全場僅敲出5支安打，前8局都沒能拿下分數，9局靠著接連2支安打追回1分，但攻勢沒能延續、吞下敗仗。

馬林魚隊先發投手史密斯（Caleb Smith）因左髖部發炎被放入10天傷兵名單中，由誰來頂替先發輪值，總教練馬丁利（Don Mattingly）點名，陳偉殷是可能的人選之一。（編輯：張雅淨）1080608