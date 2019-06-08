黃保羅狂長高回投手丘有自信 桃園華南金控盃勝

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽8日開打，桃園市隊首場比賽與台北市隊交手，桃園先發投手黃保羅3.2局好投，加上打線火力支援，助隊以16比2、6局拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年6月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）華南金控盃青少棒賽桃園市隊首場與台北市隊交手，桃園市先發投手黃保羅國中狂長高，重回投手丘投出信心，今天3.2局好投，打線火力支援，以16比2、6局拿勝，黃保羅盼再拚國手資歷。

108年華南金控盃青少棒賽今天開打，桃園市隊預賽首戰與台北市隊交手，由去年LLB次青少棒賽國手黃保羅扛先發，總計投3.2局被敲4支安打，投出1次三振，失掉2分皆非責失分，牛棚投手林孟佶、黃勇傳依序登板，沒再失掉分數。

黃保羅表示，今天表現不算很好，放球點不太固定，場上一直鼓勵自己，不要太緊張、深呼吸調整心情；目前國三的黃保羅透露，剛上國中時身高才160公分左右，升上國二後抽高10幾公分，現在已超過180公分。

黃保羅國小時有擔任投手，升上國中後專心打擊，但因身高抽高，教練團再讓他重回投手丘，他表示對投球比較有信心，也更喜歡投球，「因為在投手丘上感覺比較帥」。

去年入選中華代表隊，黃保羅表示，有國際賽經驗抗壓性更好，華南金控盃是最後一個國手選拔賽，「如果有機會，當然希望可以再拚一次國手資歷」。

桃園市隊打線發揮，今天全場敲出15支安打，1到6局除了3局外、局局得分，順利拿下首場比賽勝利，桃園市隊總教練曾偉誠表示，希望球員能將這場比賽的打擊好手感延續下去；拿下首場比賽勝利，曾偉誠也鼓勵球員，「保持平常心、打好每場比賽」。（編輯：張芷瑄）1080608