台灣貝比魯斯洪太山逝世 享壽97歲

有「台灣貝比魯斯」美譽的洪太山10日因病過世，享壽97歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北10日電）有「台灣貝比魯斯」美譽的洪太山，今年初入選第6屆台灣棒球名人堂競技類名人，但從今年初開始多次進出醫院，今天因病過世，享壽97歲。

洪太山出身嘉義，是日治時代末期與台灣光復初期國家代表隊的強棒，為KANO嘉農第3代名將，橫跨日治時期與台灣光復初期的知名棒球選手，並號稱二戰後、50年代台灣棒壇最為強悍的打擊者，也見證戰後初期台灣棒球海外交流活動。

洪太山1954年起連續3屆入選亞洲盃成棒賽國手，並擔任中外野手與第4棒，在1954至1955年亞洲盃棒球賽任中華代表隊隊長，曾獲得1946年第一屆台灣省運動會棒球賽的打擊王，退休後受聘高雄市棒球委員會任顧問，持續協助棒運推展。

台灣棒球名人堂協會今天發出新聞稿指出，洪太山雖然高齡，但保養得宜，身體十分硬朗，今年初因咳嗽有痰排不出來，導致缺氧，多次進出醫院急救，直到最後一次醫生為他進行電腦斷層掃描，才發現微血管破裂造成他小中風，找出病因但為時已晚，今天因病過世。（編輯：張雅淨）1080610