張志豪明星賽目標明確 努力爭取打中華隊

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊野手張志豪今天出席明星賽記者會，張志豪直言想參加全壘打大賽，並透露渴望打中華隊的心情，「進中華隊是我打職棒後一直以來的目標，有機會就努力爭取」。

中信兄弟隊張志豪曾入選2015年世界12強棒球賽、2017年世界棒球經典賽中華成棒代表隊。今年中職明星賽改變形式，由今年底世界12強棒球賽總教練洪一中領軍的中華隊，與票選出的明星隊打2場對抗賽，張志豪直言想打中華隊。

張志豪表示，進中華隊是他加入職棒後一直以來的目標，現在年輕人越來越多，「如果有機會打中華隊一定努力爭取」。他也笑稱，如果沒被選入中華隊，就以明星隊身分出賽，「痛宰中華隊，證明自己的實力」。

統一獅隊野手高國慶，6月1日完成中職生涯一軍初登板，職棒生涯16年首度踏上投手丘，今天出席中職明星賽冠名暨售票記者會，高國慶表示：「我前陣子完成中職生涯登板，現在防禦率0，我想要參加雷射肩比賽，讓大家知道我也有這個能耐」。

被問起明星賽想要打中華隊還是明星隊，高國慶不敢想打中華隊，還笑說自己的年紀都可以當教練了，至於明星賽會不會再以投手身分登板，他說，「應該不會，打明星賽最重要的是不要受傷，受傷得不償失」。（編輯：張雅淨）1080610