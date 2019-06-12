大谷翔平敲出本季第7轟 天使5比3擊退道奇

（中央社安那罕11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰洛杉磯道奇，日籍二刀流球星大谷翔平對上家鄉投手前田健太敲出本季第7轟，幫助天使以5比3取勝。

道奇對決天使的公路大戰，上演前田健太與大谷翔平一較高下的戲碼。大谷翔平首先在1局下相中前田健太一顆時速82英里的滑球，球被擊出飛越右外野全壘打牆，這支陽春砲讓天使率先得分，同時也是他本季第7轟。

大聯盟官網報導，這是大谷翔平在過去4天內對同鄉投手擊出的第2支全壘打，8日大谷翔平對壘高中學長、西雅圖水手日籍先發菊池雄星也開轟。

扛先發第3棒指定打擊的大谷翔平，全場4打數擊出2支安打，其中包括一支全壘打，並被三振2次，打擊率來到2成56。

前田健太先發4.1局送出4次三振與3次保送，被敲3支安打，其中包括兩支全壘打，掉5分全是自責分而承擔敗投，防禦率來到3.89。

由於天使第1局就攻下5分，道奇一路苦追，第2棒打者曼西（Max Muncy）包辦2支全壘打，隊友佛利斯（David Freese）也跟進開轟，但這3轟全是陽春砲，最終道奇吞下近6場比賽中的第4敗。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080612