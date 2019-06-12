游霆崴低潮2年曾想放棄 與麻吉陳仕朋互相鼓勵

（中央社記者楊啟芳新北12日電）富邦悍將游霆崴生涯初登板就奪勝，但其實經歷過長達2年的低潮，球速曾僅120公里，在教練余文彬、王建民幫助下才找回身手，他也提到從高中就是隊友的陳仕朋，彼此互相鼓勵。

游霆崴從西苑高中畢業後，選擇先進入業餘台中運動家隊，他說明：「當時跟高中教練討論，由於高二時受過傷，到高三才好，如果強度太強又受傷，很快職業生涯就沒了，先去業餘把強度拉起來。」

不過游霆崴進入業餘後被低潮纏身，雖然身體是健康的，但投出去的球不如預期，「投球沒有任何感覺，要怎麼投進捕手的手套，沒辦法感覺到我要投外角還內角，也不知道球會怎麼跑，再怎麼用力投，球速都只有120幾（公里），很痛苦」。

游霆崴於2017年中職季中選秀落選，他說：「一開始很難過，心情還滿複雜的，結果過一週，沈鈺傑賢拜聯絡我，要我當自主培訓選手，想說能進職棒，不管用什麼方式，只要可以進來就進來。」

不過游霆崴的低潮並沒有因此結束，去年在二軍出賽13場包含9先發，防禦率高達5.95，去年出賽9場含7先發，防禦率4.81。游霆崴坦言：「去年大概7月想說如果再這樣，那就不要打了，沒有表現、沒有成績，也沒有幫助到球隊，就不要浪費時間在棒球上面了。」

游霆崴說，因一直在找問題出在哪，所以這2年動作很不固定，後來悍將投手教練余文彬跟他說，是投球時手拉太長，身體完全不連貫，「到王建民賢拜來也跟我講一樣的問題，隔天用他的訓練機制做改變，每天都努力在拚，大家走了，我還是會留下跟賢拜繼續練」。

用王建民的方式訓練約一個月，游霆崴慢慢感受到不同，「可以開始控制內外角，覺得好有效，每天一直做、一直做。」直到今年游霆崴終於升上一軍，並在9日初登板先發對統一獅，主投5局僅被敲4支安打，失1分奪生涯首勝。

游霆崴與悍將另一名先發土投陳仕朋，從高中開始就同隊，2人感情相當好，游霆崴笑說：「全隊可能只有我們停留在同一個頻道，跟他是有種很熟悉的感覺，同隊這麼久，以前連傳接球都是搭檔。」

游霆崴指出，前幾年在二軍時與陳仕朋是室友，「那時候他狀況不是那麼好，壓力很大，我壓力也很大，但能有一個人可以這樣聊天講話，互相鼓勵、討論球路，其實還滿好的」。

拿下生涯首勝當天，游霆崴笑說：「陳仕朋開玩笑說我超神，叫我教他丟球，之後回到家，他才傳訊息恭喜我，可能當面說不出口，但還是能感覺到他在替我開心。」（編輯：張芷瑄）1080612