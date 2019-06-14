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日月潭泳渡25日開放報名 須至少5人成隊

最新更新：2019/06/14 16:34

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）第37屆日月潭國際萬人泳渡9月1日舉行，泳客25日上午8時可開始網路報名，但主辦單位提醒，今年規定改為須至少5人組一隊才能參加。

南投縣副縣長陳正昇、承辦單位埔里四季早泳會長蔡金雀、魚池鄉長劉啟帆等今天對外宣傳，今年規定改為參加者須5人成隊且限額2萬5000人，額滿為止，希望泳客互相照顧以提升安全，並呼籲多共乘或搭公共運輸系統。

陳正昇表示，萬人泳渡已成為國際活動，8月31日先進行日月潭公開水域游泳挑戰賽，9月7日還有馬拉松游泳世界錦標賽系列賽南投站；感謝雲品溫泉酒店參與淨潭，相信透過官方與民間合作，使萬人泳渡辦得更好、更有品質。

蔡金雀說，往年3人一隊，但希望泳客互助照顧以提升安全，今年改成至少5人組一隊才能報名，希望泳客多共乘一輛自小客車，或團體搭遊覽車、公共運輸系統，響應節能減碳。

在地贊助商雲朗觀光集團表示，今年聚焦協助提升日月潭萬人泳渡國際行銷與接待，同時秉持來自日月潭更要回饋日月潭理念，進一步與交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合作，泳渡隔天辦淨潭活動，歡迎泳客與潭邊商家共同響應，維持日月潭美景。（編輯：李明宗）1080614

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