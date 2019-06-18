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U18世青投手拚速度 24人中培隊3火球男領軍

最新更新：2019/06/18 19:26
U18世界盃青棒賽中華藍白戰7戰打完，18日選出24人中培隊名單，火球投手潘文輝（圖）成功入選，總教練周宗志表示，「短期盃賽速球投手占優勢」。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝　108年6月18日
U18世界盃青棒賽中華藍白戰7戰打完，18日選出24人中培隊名單，火球投手潘文輝（圖）成功入選，總教練周宗志表示，「短期盃賽速球投手占優勢」。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝　108年6月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）U18世青中華藍白戰7戰打完，選出24人中培隊名單，3名球速150公里以上火球男李晨薰、陳志杰、潘文輝及去年亞青抗日英雄王彥程入選，總教練周宗志說，短期盃賽速球投手佔優勢。

為選出今年8月底在韓國釜山舉行的U18世界盃棒球賽最佳中華隊陣容，在選拔賽玉山盃青棒賽結束後，選出36名球員打7場藍白對抗賽，讓教練團實戰觀察；今天藍白戰最後一戰，中華白隊投打發揮，高一強打李灝宇開轟，率隊以8比3拿勝。

藍白戰結束後中華棒協召開選訓會議，選出U18世青24人培訓名單，投手選入10人，包括去年U18亞洲青棒錦標賽抗日英雄王彥程，「火球男」李晨薰、陳志杰、潘文輝，另外還有林子崴、陳柏毓、林昱珉、曾峻岳、余謙和李慶隆。

捕手選入3人，為林辰勳、張聖豪和羅暐捷；內野手8人，包括今天比賽開轟的李灝宇，另外還有何恆佑、林吳晉瑋、王順和、翁耀宗、鄭宗哲、林子豪、林瑞鈞；外野手3人為蔡佳諺、林政華和岳政華。

培訓隊預計7月6日報到、展開集訓，7月25日至8月1日赴日本松山移地訓練，提早適應人工草皮，移地訓練回台後，會決定最終20人正選名單。

U18世青中華隊總教練周宗志表示，此次投手名單集結國內速球與控球派好手，國際賽對手彼此都很陌生，有速度的投手會比較佔優勢，野手方面也特別注重攻擊和作戰結合，期盼在比賽中替球隊創造贏球的機會。（編輯：管中維）1080618

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