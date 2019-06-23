女子PGA錦標賽 錢珮芸並列46名

（中央社記者龍柏安台北23日電）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度大賽之一的女子PGA錦標賽，今天第3回合打完，台灣旅美女將錢珮芸以高於標準4桿的220桿，暫時並列46名，徐薇淩則並列60名。

女子PGA錦標賽為LPGA年度5大賽之一，也是年度第3場大賽，賽事總獎金高達385萬美元（約新台幣1.2億），冠軍可獨得57.75萬美元（約新台幣1812萬）。

今年女子PGA錦標賽選在明尼蘇達州、歷史悠久的哈澤汀國家高爾夫俱樂部（Hazeltine National Golf Club）舉行，這座場地也將成為第一個舉辦過2屆萊德盃對抗賽的場地。

來自澳洲LPGA的葛林（Hannah Green），今天打出低於標準2桿的70桿，3回合累計以低於標準9桿的207桿，目前以1桿之差領先泰國好手艾利亞（Ariya Jutanugarn），暫時獨居領先。

錢珮芸今天繳出2鳥、3柏忌，以高於標準1桿的73桿做收，3回合累計以高於標準4桿的220桿，排名也從第2回合打完的並列45，微幅下滑1名。

至於另一名台灣女將徐薇淩，第3回合遭遇亂流，單回合打下2鳥，卻吞下4個柏忌與1個雙柏忌，以高於標準4桿的76桿完賽，總計以高於標準6桿的222桿，暫時並列60名。（編輯：張雅淨）1080623