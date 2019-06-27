悍將新秀投手楊彬上一軍 自認控球是優勢

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職富邦悍將新秀投手楊彬今天首度升上一軍，雖然近期在二軍先發，不過一軍會以牛棚為主；他表示，自己是屬於控球型投手，大學時靠著加強下半身力量，讓身體更穩定。

楊彬是去年季中選秀悍將第6指名，高中就讀高苑工商，大學則是高雄大學，今年23歲。楊彬今年在二軍出賽7場，包含1場先發，拿下0勝1敗，防禦率5.00，今天是他職棒生涯首度升上一軍。

剛開始楊彬在二軍是擔任牛棚投手，不過第一場對中信兄弟二軍，中繼投2局被敲6支安打，失6分含5分責失，楊彬表示，那場比賽控球比較不好，之後有跟教練討論，改善缺失。

之後楊彬連4場後援都沒有失分，並在近期調整為先發投手，21日對Lamigo桃猿二軍先發投6局，被敲5支安打，失3分。楊彬表示，大學時就是擔任先發，不過在一軍會以後援為主。楊彬24日收到升一軍通知，他說：「沒有想到會這麼快，自己沒有預期。」

楊彬表示，這幾天在一軍，隊上學長陳鴻文都會帶他，並跟楊彬說什麼問題都可以問。楊彬指出，去年剛進職棒時一度不適應，不過去當兵4個月回來後，適應期明顯縮短，他說：「但一軍環境還在摸索。」

楊彬表示，自己是屬於控球型投手，球速則是140公里左右，楊彬說：「其實大學一開始我控球不好，但就是想辦法練，包括固定動作，還有把下半身練強壯，讓身體更穩定。」（編輯：吳協昌）1080627