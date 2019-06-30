黃蜂明星後衛華克 傳4年44億轉戰塞爾蒂克

（中央社波士頓29日綜合外電報導）據多家外媒報導，3度入選美國職籃NBA明星賽的華克（Kemba Walker）將現身波士頓，確認他以4年1.41億美元（約新台幣44.17億元）加入塞爾蒂克的協議。

生涯至今8年都在夏洛特黃蜂度過的華克，將在美國東岸時間6月30日傍晚6時成為自由球員，但要等到7月6日才能簽訂新合約。

「夏洛特觀察家報」（Charlotte Observer）報導，華克已經告知黃蜂他的決定。

塞爾蒂克在不期待能簽回厄文（Kyrie Irving）的情況下，已把華克視為取代他控球後衛位置的優先人選。

華克數週前表示，願意接受唯有黃蜂能提供的5年2.21億美元（約新台幣69.23億元）的「超級頂薪」合約來續留夏洛特。

夏洛特觀察家報指出，即便如此，但考量到NBA未來的豪華稅問題，黃蜂管理階層只準備提供華克不到1.7億美元（約新台幣53.26億元）的合約。

進到波士頓，華克被期待能帶來豐富的領導力，塞爾蒂克2018-19球季就因更衣室裡的意見分歧飽受折磨。

29歲的華克上季在黃蜂的全部82場比賽都是先發上陣，平均每場比賽可有25.6分、5.9助攻，8年生涯平均可有19.8分、5.5助攻的數據。

華克若前進波士頓，可與海沃德（Gordon Hayward）、布朗（Jaylen Brown）、塔特姆（Jayson Tatum）等人建構起塞爾蒂克先發陣容。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080630