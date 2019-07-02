王金勇兒子王思穩也打棒球 目標長到200公分

（中央社記者謝靜雯台北2日電）MLB盃U10全國次少棒賽將於明天開打，龜山國小上屆拿下冠軍，此次有機會挑戰連霸，龜山國小外野手王思穩為現任美職費城人隊球探王金勇的兒子，他的偶像是松井秀喜和王柏融。

2019年MLB盃U10（9-10歲）全國次少棒賽將於明天在青年公園棒球場開打，去年總計12支球隊參賽，桃園市龜山國小拿下冠軍，台北市東園國小為亞軍，此次擴大規模，總計16支球隊參賽；這個年齡層的球員幾乎都是剛接觸棒球，在此次比賽之前多打軟式棒球，此次比賽是不少球員的硬式棒球初體驗。

龜山國小棒球隊陣中也有亮點，王思穩是王金勇的兒子，從去年8月開始加入龜山少棒隊，今年暑假將升上五年級，已經長到167公分、身材突出，王思穩表示，目標可以長到200公分，「這樣身材比較有優勢」。

王思穩受到爸爸影響開始玩棒球，第一次打硬式棒球，他表示適應不會有太大的問題，「硬式的球比較好打」，王思穩守備位置主要為右外野，偶爾也會代班守一壘，王金勇的老婆是日本人，王思穩小學低年級時也曾到日本讀書，具備日文能力。

被問起偶像，王思穩笑說有很多人，其中一人是爸爸、但不是最喜歡，最欣賞的是日籍球星松井秀喜，以及台灣旅日好手火腿隊王柏融。（編輯：李錫璋）1080702