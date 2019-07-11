世大運複合弓女團 中華不敵南韓無緣金牌戰

（中央社記者龍柏安台北11日電）今年荷蘭射箭世界錦標賽金牌好手陳怡瑄，今天和林明靜聯手，在2019拿坡里世界大學運動會複合弓女團4強，經加射仍和南韓持平，經比較箭位與靶心距離後惜敗無緣決賽。

2019拿坡里世界大學運動會射箭今天進行各組團體賽，中華隊在反曲弓男團與混雙，雙雙晉級金牌戰，晚間複合弓登場，由陳界綸與陳享宣搭配的中華複合弓男團，在首輪16強以151比152惜敗印尼，無緣闖關。

上個月才在荷蘭射箭世錦賽女團奪金的陳怡瑄，轉戰世大運後和國立體大隊友林明靜合體闖關，兩人在女團首輪同樣面對印尼，正規賽兩組人馬以146比146扯平，所幸靠著加射以20比17有驚無險闖過頭關。

順利闖過頭關的台灣組合，在8強表現回穩，兩人以153比147輕取英國挺進4強。

接下來4強陳怡瑄與林明靜遭遇射箭強權南韓，兩組人馬正規賽射完以153比153又握手言和，加射後竟再以19比19同燈同分，依照射箭規則，加射成績若相同，比較最高分箭位距靶心位置，較近的一方獲勝，中華隊以些微之差落敗。

雖未能闖進金牌戰，不過台灣時間明天下午4時30分，台灣組合將與俄羅斯爭搶銅牌。

陳怡瑄在今年射箭世錦賽除包辦女團金牌，也與「男伴」陳界綸聯手在混雙鍍銅，兩人在今年世大運再次攜手合作，稍晚也將披掛上陣，續戰複合弓混雙。（編輯：張銘坤）1080711