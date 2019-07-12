陳智輝延長賽關鍵安打 合庫險勝NCAA明星隊

（中央社記者楊啟芳台北12日電）美國NCAA大學明星隊來台進行交流賽最後一戰，今天對上合作金庫隊，合庫靠著開路先鋒陳孝允包辦3分打點，以及陳智輝在延長賽敲出超前三壘安打，終場以7比6險勝。

1局上合庫的陳孝允利用游擊手失誤上壘，再靠著下一棒保送、犧牲觸擊及陳智輝的高飛犧牲打，先馳得點；下個半局NCAA明星隊艾倫（Tanner Allen）敲出1打點安打，追平比分，3局下再靠著失誤、3次保送及二壘安打，攻下2分，取得3比1領先。

5局上合庫得到1分，不過6局下NCAA明星隊也得1分。7局上合庫一、二壘有人時，陳孝允敲出三壘安打，帶有2分打點，追平比數，蘇偉銓再補上1打點安打，合庫反倒以5比4領先。

7局下NCAA明星隊第4棒德克森（Spencer Torkelson）敲出1打點二壘安打，追平比數，雙方戰到延長賽。10局上合庫的陳智輝敲出關鍵三壘安打，帶有2分打點，雖然NCAA明星隊下個半局也得1分，不過終場合庫還是以7比6險勝。NCAA明星隊此次來台交流戰以2勝2敗作收。

此戰最突出的打者為開路先鋒陳孝允及第4棒陳智輝，陳孝允4打數敲出2支安打，包含一支三壘安打，選到一次保送，包辦3分打點、跑回3分；陳智輝則在第10局敲關鍵安打，總共包辦3分打點。合庫今天採用投手車輪戰，共派出7名投手，勝投由第6名投手何家榮拿下。（編輯：張雅淨）1080712