高國慶敲清壘安打 獅中斷悍將6連勝

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，獅隊靠著高國慶在7局下敲關鍵清壘二壘安打，追平比數，終場以6比4中斷悍將的6連勝。

1局下羅國龍擊出內野安打後，盜上二壘又靠著捕手傳球失誤進占三壘，之後潘武雄補上安打，帶有1分打點，幫助獅隊先馳得點。

2局上悍將的林益全、高國輝安打後，李宗賢也敲出安打，追平比分；3局上林益全敲出1分打點二壘安打，取得領先；4局上高國輝、林哲瑄敲安打後，李宗賢擊出內野安打，加上三壘手郭阜林傳球失誤，再添1分。

6局上高國輝敲二壘安打再利用暴投上三壘，林哲瑄擊出高飛犧牲打，悍將取得4比1領先。

7局下獅隊展開反攻，滿壘時高國慶敲出清壘二壘安打，送回3名跑者，一口氣追平比數，之後潘武雄、陳重廷、黃恩賜也都敲安打，再得2分，終場獅隊就以6比4奪勝，中斷悍將的6連勝，單場MVP由第7局敲出關鍵清壘安打的高國慶拿下。

勝投由獅隊第2任投手羅里奇拿下，投1.2局僅被敲出1支安打，投出2次保送、1次三振，無失分。羅里奇上一場出賽已經是4月底，今天是傷後歸隊首場出賽就後援拿下勝投，為本季第2勝。

獅隊陣中3名洋投都上場投球，先發投手瑞安投6局，被敲出9支安打，投1次保送、6次三振，失4分含3分責失，無關勝敗；終結者亞力克則是後援1局，被敲出1支安打無失分，進帳本季第2個救援成功。（編輯：唐聲揚）1080712