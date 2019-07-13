陳仕朋優質先發 悍將擒獅暫居下半季第一

中華職棒富邦悍將隊投手陳仕朋13日先發迎戰統一獅隊，主投6局，僅被敲出2支安打，包含一發全壘打，投2次保送、2次三振，失1分，演出優質先發，拿下本季第6勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月13日

（中央社記者楊啟芳台北13日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，悍將先發陳仕朋繳出6局僅失1分好投，加上第8局攻3分奠定勝基，5比1擊退獅隊，仍暫居下半季第一名。

獅隊今天派出江辰晏先發，在2局上控球出現狀況，接連投2次保送後，又對陳凱倫觸身球，形成滿壘，接著林宥穎再選到保送，擠回1分，不過接下來悍將沒有辦法再繼續攻下分數。

3局下獅隊第9棒莊駿凱轟出生涯首支全壘打，追平比數；不過5局上獅隊投手換上廖文揚後，先被高國輝敲二壘安打，再對林益全敬遠，之後林哲瑄敲出安打，帶有1分打點，悍將取得2比1領先。

8局上悍將打了9個人次，林哲瑄、陳凱倫安打後，李宗賢造成游擊手黃恩賜失誤上壘，攻下1分，之後張正偉敲出安打，帶有1分打點，投手王鏡銘再投出保送，換上江承峰後也投保送，擠回1分，這局共得到3分。終場悍將就以5比1擊退獅隊，單場MVP由悍將先發投手陳仕朋拿下。

陳仕朋此戰主投6局，僅被敲出2支安打，包含一發全壘打，投2次保送、2次三振，失1分，演出優質先發，拿下本季第6勝，也在3局下達成生涯100投球局數。獅隊打線全場僅敲出2支安打，悍將牛棚楊彬、林羿豪、陳明軒都沒有被敲安打，聯手守住勝利。（編輯：屈享平）1080713