陽岱鋼3安打擊率破3成 巨人延長賽拿勝

（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼相隔9天再先發出賽，今天與養樂多隊比賽，單場5打數敲出3支安打，打擊表現亮眼，賽後打擊突破3成；兩隊鏖戰至延長賽11局，巨人隊以7比4拿勝。

陽岱鋼本季出賽機會不穩定，上一次先發出賽為7月6日，巨人隊今天與養樂多隊交手，陽岱鋼先發打第5棒、守右外野，2局首打席敲出左外野方向安打，靠著高飛犧牲打跑回球隊第1分。

陽岱鋼4局吞下三振，5局再敲出中外野方向安打，8局率先敲出左外野方向安打開啟攻勢，靠著犧牲短打上到二壘，再靠著隊友二壘安打，替球隊跑回追平分，陽岱鋼延長賽第10局打擊機會吞下三振。

今天比賽9局打完，兩隊4比4僵持不下，延長賽第11局，巨人隊立岡宗一郎代打敲安，大城卓三犧牲短打造成養樂多隊守備失誤，跑回超前分，龜井善行敲出關鍵2分砲拉開領先差距。

巨人隊坂本勇人、岡本和真接連敲安，陽岱鋼11局打擊機會選到保送，但攻勢沒有延續，巨人隊沒能再多添分數；養樂多隊11局下半靠著失誤上壘，但攻勢沒能延續、吞下敗仗。

陽岱鋼今天總計5打數敲出3支安打，吞下2次三振，選到1次保送，替球隊跑回2分，賽後打擊率升至3成07。（編輯：李錫璋）1080715