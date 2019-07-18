中職台南猿獅戰因雨延賽 8/22補賽

原定18日在台南棒球場舉行的中職Lamigo桃猿與統一獅之戰，因雨宣布延賽，比賽將延至8月22日晚間6時35分在原場地進行補賽。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒原定今天在台南棒球場舉行的Lamigo桃猿與統一獅之戰，因雨宣布延賽，延至8月22日晚間6時35分在原場地台南補賽；明天中職將在桃園、洲際兩地開打。

昨天在台南棒球場的比賽，獅隊以9比4擊退桃猿，拿下隊史第1600勝。目前中職下半季由富邦悍將以勝率8成獨走，獅隊勝率4成44位居第2，中信兄弟以勝率4成排在第3，桃猿則是勝率3成33第4名。

明天起將在桃園棒球場進行的三連戰，由悍將對桃猿，悍將推出洋投羅力先發，羅力目前出賽14場，拿下7勝4敗，防禦率2.66；本季對戰桃猿共6場，對戰防禦率是3隊中最高的4.84。桃猿則是洪聖欽先發，目前出賽18場含3先發，拿下4勝2敗，防禦率6.37，本季對戰悍將防禦率7.98。

在洲際棒球場則是由獅隊對兄弟，獅隊派出瑞安先發，本季瑞安出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率5.84，上一次拿勝投已經是5月18日；今年對兄弟出賽2場，對戰防禦率偏高6.94。兄弟則是派新洋投赫猛，他初登板對桃猿僅投3.1局，被敲4支安打，沒有失分，明天為第2場出賽。（編輯：唐聲揚）1080718