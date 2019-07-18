瓊斯盃張博勝6顆3分 中華藍大勝印尼

（中央社記者龍柏安台北18日電）中華藍射手「喇叭」張博勝今天3分球9投6中，轟下全場最高的20分，在他領軍下，中華隊最多領先42分，終場94比57打爆印尼，在瓊斯盃拉出4連勝。

歷經2天休兵，中華藍今天在2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽晚間壓軸亮相，面對實力差一截的印尼，中華藍首節就取得12分領先。

第2節靠藍隊著張博勝爆發飆進4顆3分球、獨拿14分帶領，單節拉出29比11攻勢，上半場打完已取得30分大幅領先，早早奠定勝基。

談到第2節火燙手感，張博勝先開起玩笑說：「這是正常表現吧。」隨後他才正色表示，前幾次出手都有命中，成功帶起氣勢，而首次代表藍隊參加瓊斯盃的他也說，這很有可能是他生涯最後一次披上中華隊戰袍，「當初只想要得分、留下紀錄就好，沒想過要得10分或是20分。」

為了瓊斯盃，張博勝也把婚期延後至8月初，他承認，因為都在國家隊，因此婚禮籌備的重擔幾乎都落在另一半身上，他也不好意思地說：「老婆辛苦了。」

藍隊教頭帕克（Charlie Parker）聽到張博勝要結婚後非常驚訝：「我不知道他要結婚了。」他轉過頭哀怨地對著張博勝說：「你居然沒邀請我。」

張博勝一臉尷尬地表示，目前賓客名單他還沒整理好，甚至連喜帖都沒印，不是不請教練。

中華隊今天團隊飆進16顆3分球，命中率高達41%，且2分球也有61.5%高水準，加上團隊籃板、失誤、抄截都優於對手，贏的輕鬆。

藍隊擊敗印尼後，戰績以4勝1負與日本並列第3，接下來最後3戰，將依序面對約旦、菲律賓與南韓，帕克說，接下來3場的對手堪稱是瓊斯盃最強的3隊，只要藍隊能維持這樣的命中率，贏球機會將大增。（編輯：張銘坤）1080718