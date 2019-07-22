陳偉殷生日登板 中繼2局飆3K失1分

（中央社記者謝靜雯台北22日電）今天是旅美馬林魚隊投手陳偉殷34歲生日（美國時間），在與道奇隊比賽5局登板中繼，總計投2局有3次三振，失1分、無關勝敗，馬林魚隊打線受制，終場以0比9吞敗。

美職邁阿密馬林魚隊今天與洛杉磯道奇隊交手，道奇隊開賽就有攻勢，首局靠著曼西（Max Muncy）2分砲取得領先，3局皮德森（Joc Pederson）也開轟，2分砲替球隊取得4比0領先，道奇隊4局再靠著接連安打，再添1分。

陳偉殷5局球隊0比5落後時接手中繼，面對首名打者被敲出安打，1人出局後再被敲出安打，道奇隊攻佔得點圈，陳偉殷三振抓到第2個出局數，但接著再被敲出安打，失掉1分。

陳偉殷6局續投，先被敲出中外野方向安打，接著讓打者敲出飛球抓到第1個出局數，後連飆2K，完成投球任務；陳偉殷今天總計用33球投2局，被敲出4支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，最快球速約148公里，賽後防禦率些微下降至7.58。

道奇隊7局再起攻勢，靠著失誤、保送、波樂克（A.J. Pollock）3分砲，添保險分；馬林魚隊打線沒有發揮，全場敲出6支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗。（編輯：方沛清）1080722