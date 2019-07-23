湖人持續補強陣容 雙向合約簽希臘怪物之弟

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，簽下本季年度最有價值球員（MVP）得主「希臘怪物」安特托昆博的弟弟柯斯塔斯．安特托昆博（Kostas Antetokounmpo）。

21歲的柯斯塔斯和湖人簽下雙向合約，他上季曾披達拉斯獨行俠戰袍打了兩場NBA比賽，並在NBA發展聯盟「G聯盟」（G-League）打了40場比賽。

他上季在G聯盟曾有25場先發，有平均10.6分、6.2籃板、1.3阻攻的成績。

身高6呎10吋（約208公分）的柯斯塔斯，大學時在岱頓（Dayton）打了1年，有平均5.2分、2.9籃板、1.1阻攻成績，2016年在NBA選秀會被費城76人以第60順位選入，但隨即被交易到獨行俠。

安特托昆博兄弟中，目前有3人在NBA，柯斯塔斯是其中一人；另外，27歲的塔納西斯．安特托昆博（Thanasis Antetokounmpo）過去曾在希臘聯賽、G聯盟打球，今年球季外被密爾瓦基公鹿簽下。

公鹿在24歲的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）平均每場比賽拿下27.7分、12.5籃板、5.9助攻的帶領下，在剛結束的例行賽拿下全聯盟最佳的成績，卻在東區冠軍賽不敵多倫多暴龍，無緣問鼎總冠軍，但安特托昆博成為超級球星，並獲年度MVP殊榮。

安特托昆博、塔納西斯、柯斯塔斯3人都入選希臘國家隊，將參加8月31日在中國開打的世界盃男籃賽。

安特托昆博兄弟中還有1人是籃球員，也正在NBA各隊觀察的名單上，他是期盼有朝一日能進到NBA的青少年選手亞力克斯．安特托昆博（Alex Antetokounmpo）。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080723