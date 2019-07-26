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與胡金龍相撞無礙 陳鏞基請教高國慶接球技巧

最新更新：2019/07/26 17:58

（中央社記者楊啟芳台北26日電）統一獅陳鏞基昨天比賽中與跑者胡金龍相撞，因此辭退明星賽超級雷射肩賽事，不過由於肩膀還可施力，比賽部分沒有問題，事後陳鏞基也跟隊友高國慶討論一壘手接球技巧。

獅隊昨天對富邦悍將的比賽，1局下一壘手陳鏞基與跑者胡金龍相撞，陳鏞基一度倒地不起，隨後退場休息。陳鏞基今天出席明星賽成軍記者會時表示：「當下有點喘不過氣，因為有撞到胸口，有點吸不到空氣的感覺。」

陳鏞基表示，傷勢沒有大礙，只是肩膀有點緊，已有做些測試，不過保險起見還是辭退雷射肩比賽，他說：「防護員是建議不要太勉強，因為要從外野傳到內野，我本身是內野手，傳球距離就不像外野手，硬去嘗試可能會受傷。」

不過比賽部分陳鏞基仍可參加，他認為肩膀還可以施力，所以基本上沒問題，並笑稱：「還好我夠壯。」

針對昨天與跑者相撞，陳鏞基表示，之後有跟高國慶討論。陳鏞基以往不是專職一壘手，近2年開始才較常守一壘，他說：「有些接球技巧可能我還不是很熟，昨天請教國慶，接這個方向的球時，要站在壘線內，因為壘線是跑者在跑的路線，跨出去容易被撞到。」

陳鏞基指出，高國慶跟他說，如果傳球真的很偏差，要放棄接球保護自己，閃掉跑壘員，陳鏞基說：「這方面我要再注意一下。」（編輯：張雅淨）1080726

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