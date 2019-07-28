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墨西哥隊征戰U12棒球賽 駐台官員到場打氣

最新更新：2019/07/28 17:51
U12世界盃棒球賽在台南開打，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長馬丁．托瑞斯（Martin Torres）（右2）28日前往為參賽的墨西哥隊小將加油。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月28日
U12世界盃棒球賽在台南開打，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長馬丁．托瑞斯（Martin Torres）（右2）28日前往為參賽的墨西哥隊小將加油。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）U12世界盃棒球錦標賽從26日起到8月4日在台南舉行，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長馬丁．托瑞斯（Martin Torres）特別到台南停留2天，到球場為墨西哥小將加油。

台南市政府今天發布新聞稿指出，托瑞斯與夫人昨天抵達台南，預計在台南停留2天。除了昨晚前往善化球場觀看墨西哥與義大利隊的比賽，今天上午再前往亞太棒球訓練中心觀看墨西哥與委內瑞拉隊的比賽。

台南市政府指出，墨西哥隊在這兩場比賽都拿下勝利，托瑞斯夫婦與現場民眾、負責接待墨西哥隊的德南國小加油團，一起為球隊歡呼加油，興奮之情溢於言表。

台南市政府指出，托瑞斯表示，棒球在墨西哥是非常風行的運動，他也喜愛棒球，小時候曾當過球隊的捕手。這次在台南有很完善的比賽場地，在他見過的少棒球場中屬一屬二。希望台南市有機會爭取永久主辦權，讓每一屆球賽都能在台南舉辦。

台南市政府指出，托瑞斯夫婦鼓勵墨西哥隊球員們能有好表現；如果時間許可，希望下週還能再造訪台南，並到球場為墨西哥隊加油。（編輯：陳俊碩）1080728

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