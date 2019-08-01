拿3球員比較 美媒疑惑林書豪為何尚未獲青睞

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）美國職籃NBA台裔球星林書豪仍在自由市場等待機會，「富比世」專欄作家梅格達爾今天撰文，從數據、年紀、評價比較林書豪與3名球員，疑惑為何林書豪至今還未獲新合約。

NBA開市已一個月，大咖球員合約相繼底定，但林書豪動向仍不明，也讓他上週返台參加佈道會活動時，談到在NBA奮鬥過程的艱辛時，淚訴「感覺好像NBA已經放棄我」。

「富比世」（Forbes）專欄作家梅格達爾（Howard Megdal）今天在專文中，特別以提格（Jeff Teague）、羅斯（Derrick Rose）、 麥康奈（T.J. McConnell）等3名球員為例，分別從數據、年紀、評價等方面，與林書豪進行比較。

梅格達爾提到，同為一名年過30歲、上季表現受阻、失去場上爆發力，連耐久力都受到質疑的後衛，明尼蘇達灰狼後衛提格上季與林書豪的數據相比較，不論是真實命中率、失誤率與防守貢獻值，甚至都不如林書豪，不過，下個賽季提格的年薪將高達1900萬美元。

同樣身為自由市場上30歲以上的資深後衛，羅斯今年夏天獲得底特律活塞2年1500萬美元的合約，就連過去與林書豪一樣在選秀落選，不論籃球智商亦或是場上領導能力都與林書豪相距不遠的麥康奈，都獲得印第安納溜馬兩年700萬美元合約。

梅格達爾認為，林書豪在生涯的每個階段都回應了外界對他的質疑，不過卻仍被要求不斷的證明自己，加上他台裔球員的身分，讓他在與其他球員有相同技術水平卻得不到相同的發揮空間，導致他在攻守兩端的優異貢獻遭到最小化，潛力也受到低估。（編輯：張銘坤）1080801