游霆崴繳生涯代表作 7.1局無失分悍將勝兄弟

（中央社記者楊啟芳新北1日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天對戰富邦悍將隊，悍將先發投手游霆崴繳出生涯代表作，主投7.1局無失分，助球隊5比0獲勝；游霆崴說，主要是變速球都能搶到好球。

游霆崴首度在新莊棒球場先發，用92球主投7.1局，僅被敲3支安打，投2次保送，飆7次三振，無失分；局數、三振數都是生涯最優異，奪本季第3勝，也獲選為單場MVP（最有價值球員）。

游霆崴上次在7月21日先發對Lamigo桃猿隊，僅投1.1局就被敲8支安打，狂失7分，但這場馬上就繳出好投。

悍將總教練陳連宏說：「這是他進職棒來最好的一場，好球數都可以搶到，變速球讓對方揮空率高。」雖想讓游霆崴完投，但當時對方打者輪到張志豪，如果被敲長打分數會被拉近，才換下場。

「真的是最好的一場比賽」，游霆崴笑說，上一場投不好沒特別想，畢竟投球內容不差，只是關鍵對決時都太用力，才導致那麼不好的結果，「今天把心態修正一下，身體不要太用力，讓球的效果更好」。

游霆崴說：「今天的變速球能搶到好球，能引誘到打者，加上滑球、卡特球都丟得進好球帶，讓他們沒那麼容易攻擊。」雖想過完投，到7局也還有力氣，但照教練團安排，「下次還有機會，每次先發就是能丟多少就丟多少。」

悍將二軍投手教練王建民是游霆崴恩師，幫游霆崴從球速僅120幾公里，到現在擔任一軍先發。

目前在一軍沒機會遇到王建民，但游霆崴說：「他之前教給我的都有記著，有一次在二軍做完訓練，過一個星期再去問教練，他就說才教給你一個禮拜就忘記了喔，所以現在自己在一軍維持。」

此戰前4局雙方都沒得分，直到5局下，陳凱倫靠三壘手失誤上壘，接著林宥穎、王正棠都敲出安打，先攻下1分，高國輝再擊出高飛犧牲打，林益全也補上1打點安打。8局下高國輝、林益全及林哲瑄連續安打，再得2分，終場就以5比0擊退兄弟。（編輯：李明宗）1080801